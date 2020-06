Von Dave Sebastian

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson (J&J) kommt mit der Arbeit an einem Covid-19-Impfstoff schneller voran als geplant. Wie der Konzern mitteilte, beginnt die Studie der Phase 1/2a bereits in der zweiten Julihälfte.

Die Studie wird die Impf- und Immunantwort des Impfstoffes evaluieren. Teilnehmen werden 1.045 gesunde Erwachsene im Alter von 18 bis 55 sowie Erwachsene über 65. Sie wird in den USA und Belgien durchgeführt.

Wie J&J weiter mitteilte, soll die klinische Phase-3-Studie ebenfalls früher als geplant beginnen. Das hänge von den Ergebnissen der Phase-1-Studien und der Genehmigung der Aufsichtsbehörden ab.

Der Konzern will 2021 mehr als 1 Milliarde Impfdosen bereitstellen, wenn sich das Mittel als sicher und effektiv erweist.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 10, 2020 10:10 ET (14:10 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.