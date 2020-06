KIEW (dpa-AFX) - Der ehemalige Präsident der Ukraine, Petro Poroschenko, steht im Visier der Staatsanwaltschaft, weil er einem Vertrauten einen hohen Posten verschafft haben soll. Der Unternehmer soll 2018 den Chef des militärischen Auslandsgeheimdienstes angeordnet haben, den Bekannten zum Stellvertreter zu ernennen, wie die staatlichen Ermittler am Mittwoch mitteilten. Die vorgeschriebene Prozedur zur Besetzung der Stelle sei umgangen worden. Bei einer Verurteilung drohen dem 54-Jährigen bis zu zehn Jahre Gefängnis.



Poroschenko bezeichnete den Vorgang als Verfolgung des "Oppositionsführers". Seit Ende August 2019 führt der schwerreiche Unternehmer im Parlament die Partei Europäische Solidarität an. "Das, was gerade geschieht, hat nichts mit Rechtshoheit, Demokratie oder Verbrechensermittlung zu tun", sagte er vor Anhängern in Kiew. Poroschenko warf Präsident Wolodymyr Selenskyj vor, persönlich die Anweisung zu den Ermittlungen gegen ihn gegeben zu haben.



Seit seiner Abwahl im Frühjahr 2019 wurden knapp zwei Dutzend Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Poroschenko wird unter anderem Amtsmissbrauch, Steuerhinterziehung, Korruption und Hochverrat vorgeworfen. Zum 1. Januar dieses Jahres war die Immunität aller Abgeordneten des Parlaments aufgehoben worden. Damit erfüllte Selenskyj eines seiner Wahlversprechen./ast/DP/eas

