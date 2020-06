FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen wird den Hoffnungsträger, das vollelektrische Auto ID3, erst im September ausliefern. "Die vergangenen Monate unter erschwerten Pandemie-Bedingungen waren für die gesamte ID3-Mannschaft eine große Herausforderung", erklärte VW-Elektrovorstand Thomas Ulbrich laut Mitteilung. Der DAX-Konzern wollte den Wagen früheren Angaben zufolge im Sommer auf den Markt bringen.

Zudem wird die im September verfügbare Version des ID3 nur in einer abgespeckten Variante verfügbar sein. So seien die Digital-Funktionen App-Connect und der Fernbereich des Head-up-Displays noch nicht aktiviert, so VW weiter. Beide Funktionen sollen Anfang 2021 aufgespielt werden. Ab kommenden Mittwoch könnten bei VW vermerkte Frühbucher die auf 30.000 Fahrzeuge limitierte 1st Edition des ID3 verbindlich bestellen.

Überraschend kommt der etwas spätere Marktstart nicht. Anfang dieses Jahres musste Volkswagen bereits eingestehen, dass die zugrunde liegende Software, die den ID3 und auch den Golf mit der Cloud verbindet, nicht richtig funktioniert, was die Markteinführung verzögere. Um den Starttermin für den ID3 im Sommer zu halten, sah sich VW gezwungen, eine erste Generation mit reduzierten Softwarefunktionen vorzubereiten, während die Fehler bereinigt werden sollten.

