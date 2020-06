Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Konsumgüterkonzern Henkel hat auch im zweiten Quartal die wirtschaftlichen Negativfolgen der Corona-Pandemie gespürt. Zwar sei es noch nicht abgeschlossen. "Doch es ist klar, dass es ein schwieriges Quartal sein wird. Weil der Shutdown in vielen Ländern in diese Periode gefallen ist", sagte Henkel-CEO Carsten Knobel laut Redetext in seiner am Mittwoch vorab veröffentlichten Rede zur virtuellen Henkel-Hauptversammlung in einer Woche.

Weiterhin könnte Henkel die Entwicklung im Gesamtjahr "nicht realistisch einschätzen", so Knobel. Der Düsseldorfer DAX-Konzern hatte seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr im April kassiert.

"Natürlich werden wir eine neue Prognose veröffentlichen. Sobald dies möglich ist", sagte Knobel.

Im ersten Quartal hatte Henkel bereits negative Corona-Auswirkungen gespürt, der Umsatz ging organisch um 0,9 Prozent zurück, am stärksten betraf dies den umsatzstärksten Bereich Adhesives Technologies, der unter dem Nachfrageeinbruch aus der Automobilindustrie leidet.

Knobel sagte weiter laut Redetext, dass Henkel wegen der Corona-Krise keine Stellen streichen wolle.

"Dafür sehen wir aktuell keinen Anlass", so der CEO. Im Gegenteil, Henkel stelle weiter Mitarbeiter ein.

Henkel sieht auch weiterhin keine Notwendigkeit, die Dividendenausschüttung für 2019 zu überprüfen. Die Aktionäre sollen über den unveränderten Dividendenvorschlag von 1,85 Euro je Vorzugsaktie und 1,83 Euro je Stammaktie für das Geschäftsjahr 2019 abstimmen. Dies entspricht laut CEO einer Ausschüttungsquote von 34,2 Prozent, 3,3 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr und läge innerhalb der angestrebten Bandbreite von 30 bis 40 Prozent des bereinigten Nettogewinns.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/smh

(END) Dow Jones Newswires

June 10, 2020 10:54 ET (14:54 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.