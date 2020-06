FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch vor neuen Entscheidungen der US-Notenbank Fed zugelegt. Händler nannten die überwiegend schlechte Aktienmarktstimmung als Grund. Als sicher präferierte Anlagen waren daher gefragt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Abend um 0,20 Prozent auf 173,78 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf minus 0,33 Prozent.



Die deutlichsten Impulse erfuhr der Rentenmarkt den Tag über durch die allgemeine Finanzmarktstimmung, die eher gedrückt war. An den Aktienmärkten machte sich nach starken Gewinnen in den vergangenen Wochen leichte Ernüchterung breit. Konkrete Auslöser blieben jedoch Mangelware. Einige Marktteilnehmer sprachen von einer Atempause.



Am Abend rückt an den Finanzmärkten die amerikanische Geldpolitik in den Mittelpunkt. Die US-Notenbank Fed wird nach ihrer regulären Zinssitzung ihre Entscheidungen verkünden. Nachdem die Fed ihre Geldpolitik in der Corona-Krise extrem gelockert hat, wird zunächst nicht mit weitreichenden Neuerungen gerechnet. Als wichtig gelten jedoch Prognosen der Notenbank zu Wachstum, Inflation und zum Arbeitsmarkt. Außerdem geben die Zentralbanker einen Einblick in ihre Zinserwartungen./bgf/jsl/he

