ZÜRICH (Dow Jones)--Am schweizerischen Aktienmarkt ist am Mittwoch von einem abwartenden Handel im Vorfeld der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Abend die Rede gewesen. Insgesamt sei die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen nach der massiven Rally und dem trüben Konjunkturausblick der OECD gestiegen. Immer mehr Anleger stellten die an den Finanzmärkten noch immer vorherrschende Hoffnung auf eine V-Erholung der Wirtschaft in Frage, hieß es.

Große Änderungen der Fed-Politik erwarteten Händler zwar nicht, wohl aber eine Bestätigung der so genannten quantitativen Lockerung - also des Erzeugens von Liquidität über Anleihenkäufe. Geachtet wird aber auch auf den Wirtschafts- und den Inflationsausblick. Der SMI verlor 0,4 Prozent auf 10.147 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursverlierer und vier -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 64,77 (zuvor: 85,55) Millionen Aktien.

Ein klarer Trend war am eidgenössischen Aktienmarkt nicht erkennbar. Zyklische Werte wie Sika (plus 0,7 Prozent) oder Adecco (minus 2,6 Prozent) fanden sich sowohl an der Spitze des Tableaus als auch an dessen Ende. ABB sanken um 0,2 Prozent. Der Chef des Industriegüterkonzerns Björn Rosengren hatte einen ernüchternden Ausblick auf die kommenden Quartale gegeben. Die Nachfrage in einigen Schlüsselsektoren werde zurückgehen. Givaudan legten um 0,9 Prozent zu. Die Analysten von Morgan Stanley hatten das Papier des Duftstoff- und Aromenherstellers erhöht und auch das Kursziel deutlich nach oben genommen.

June 10, 2020

