Nach der jüngsten Kursentwicklung könnte der AUD/USD in den nächsten Wochen eine Korrektur nach unten bis in den Bereich von 0,6820 ausweiten, so die FX-Strategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Prognose: "Gestern vertraten wir die Ansicht, dass der AUD 'weiterhin höher gehen könnte, aber ein klarer Bruch der Schlüsselwiderstände von 0,7065 ...

