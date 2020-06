DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.293,71 -0,81% -12,05% Stoxx50 3.047,51 -0,14% -10,45% DAX 12.530,16 -0,70% -5,43% FTSE 6.329,13 -0,10% -16,00% CAC 5.053,42 -0,82% -15,47% DJIA 27.110,97 -0,59% -5,00% S&P-500 3.196,92 -0,32% -1,05% Nasdaq-Comp. 10.002,60 +0,49% +11,48% Nasdaq-100 10.053,59 +0,87% +15,12% Nikkei-225 23.124,95 +0,15% -2,25% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 173,76 +32

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 38,69 38,94 -0,6% -0,25 -34,3% Brent/ICE 41,05 41,18 -0,3% -0,13 -34,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.718,48 1.714,55 +0,2% +3,93 +13,3% Silber (Spot) 17,80 17,60 +1,2% +0,20 -0,3% Platin (Spot) 827,55 842,00 -1,7% -14,45 -14,2% Kupfer-Future 2,66 2,60 +2,5% +0,06 -5,4%

Die Ölpreise geben nach. Teilnehmer verweisen auf die düsteren Konjunkturaussagen des Erdölkartells Opec und die Lagerbestandsdaten. Statt des erwarteten Rückgangs der Vorräte wiesen die Regierungsdaten wie schon zuvor die privat erhobenen API-Daten einen Aufbau aus. Zugleich kletterten die US-Vorräte auf Rekordhoch. Der Preis für ein Fass US-Leichtöl der Sorte WTI verliert 0,3 Prozent auf 38,82 Dollar, europäisches Referenzöl der Sorte Brent gibt um 0,4 Prozent nach auf 41,01 Dollar. Damit erholen sich die Preise aber deutlich von ihren Tagestiefs.

Der Goldpreis setzt seine Aufwärtsbewegung fort, die ihn vom Freitagstief bei 1.670 Dollar auf zwischenzeitlich 1.727 Dollar geführt hat. Das Tagesplus beläuft sich auf 0,2 Prozent - aktuell kostet das Edelmetall 1,717 Dollar. Gestützt wird der Preis vom nachgebenden Dollar, der Unsicherheit über die konjunkturelle Entwicklung und die massiven Liquiditätsspritzen von Staaten und Notenbanken.

FINANZMARKT USA

Uneinheitlich - Während der Dow-Jones-Index weiter einbüßt, steigen die Nasdaq-Indizes auf neue Allzeithochs und nehmen erstmals die Marke von 10.000 Punkten. Anleger befinden sich im Wartemodus, weil sie erst die Wirtschaftsprojektionen und geldpolitischen Signale der US-Notenbank am Abend ins Kalkül ziehen wollen. Händler berichten von wachsenden Zweifeln über eine schnelle Konjunkturerholung, die an den Aktienmärkten noch immer eingepreist wird. Auch Anleihen profitieren von der gestiegenen Vorsicht der Teilnehmer. Zudem wird die Notenbank nach Meinung der Akteure an ihren Anleihenkäufen festhalten. Steigende Notierungen drücken die Zehnjahresrendite um 4,6 Basispunkte auf 0,78 Prozent.

Unter den Einzelaktien steigen Apple um weitere 2,3 Prozent und stützen damit erneut die technologielastige Nasdaq. Im Handel setzt man darauf, dass der Technologiekonzern einen Coup landen könnte mit der Entscheidung, Prozessoren für seine Mac-Rechner im eigenen Haus zu fertigen. Die Titel des Elektroautobauers Tesla stürmen um 8,1 Prozent nach oben und werden erstmals über 1.000 Dollar gehandelt. CEO Elon Musk kündigte an, mit dem Sattelschlepper Semi in die Serienproduktion gehen zu wollen. Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson kommt mit der Arbeit an einem Covid-19-Impfstoff schneller voran als geplant. Die Titel legen um 1,2 Prozent zu.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 20:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,00% bis 0,25% zuvor: 0,00% bis 0,25%

FINANZMÄRKTE EUROPA

Leichter - Im Handel war von einem abwartenden Handel im Vorfeld der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank die Rede. Insgesamt sei die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen nach der massiven Rally und dem nüchternen Ausblick der OECD gestiegen. Vor Beginn des Tarifgipfels am Mittwoch gaben Lufthansa um 5,7 Prozent nach. "Da sollte angesichts der Coronakrise nicht noch eine neue Problemquelle entstehen", meinte ein Händler mit Blick auf die Tarifgespräche. Continental fielen um 3,6 Prozent. Als Grund führten Händler einen Bericht der Wirtschaftswoche an, wonach der Autozulieferer wohl nicht um betriebsbedingte Kündigungen herumkommen werde. Meldungen, dass Just Eat Takeaway kurz vor der Übernahme von Grubhub steht, kamen an der Börse nicht gut an. Die Aktie nahm Kurs nach unten auf und schloss 13,3 Prozent tiefer. Neben Just Eat Takeaway wurden auch Uber sowie Delivery Hero als mögliche Käufer gehandelt. Delivery Hero gaben 0,3 Prozent nach. Nicht gut kam bei Washtec die Ankündigung der Dividendenaussetzung an. Die Aktien fielen 5,3 Prozent. Unter Europas Blue Chips zogen Inditex nach ihren Quartalszahlen um 1,9 Prozent an. Die Citi-Analysten empfehlen Shop Apotheke zum Kauf, der Kurs stieg daraufhin um 6,8 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.12 Uhr Di, 17:24 Uhr % YTD EUR/USD 1,1356 +0,16% 1,1362 1,1363 +1,3% EUR/JPY 121,73 -0,34% 122,13 122,3708 -0,1% EUR/CHF 1,0731 -0,43% 1,0787 1,08 -1,2% EUR/GBP 0,8899 -0,08% 0,8901 0,8919 +5,2% USD/JPY 107,20 -0,49% 107,47 107,7150 -1,5% GBP/USD 1,2761 +0,26% 1,2767 1,27 -3,7% USD/CNH (Offshore) 7,0521 -0,36% 7,0641 7,0741 +1,2% Bitcoin BTC/USD 9.759,26 -0,64% 9.766,26 9715,2550 +35,4%

Der ICE-Dollarindex verliert 0,2 Prozent. Belastet wird die US-Devise von der Erwartung, dass die Fed die Märkte ungebremst mit billigem Geld fluten wird. Auch die rückläufigen Verbraucherpreise drücken.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Kaum verändert - Anleger warteten das Ergebnis der US-Notenbanksitzung am späten Mittwoch ab, sagten Händler. In vielen Fällen seien auch Gewinne mitgenommen worden. Etwas Unterstützung hätten die Märkte der Region von den US-Futures erhalten, die ins Plus gedreht hatten. Der Nikkei-225-Index schloss 0,1 Prozent höher. Zum Start in den Handel hatte der Index allerdings 0,7 Prozent verloren. Gebremst wurde er von dem wieder etwas festeren Yen. Auf der Börse in Schanghai lasteten enttäuschende Inflationsdaten. Ermutigende Daten zu den Verbraucherausgaben stützten den australischen Aktienmarkt. Auch die April-Daten zu Immobilienkrediten fielen nicht so schlecht aus wie befürchtet. Unter den Einzelwerten rückten Cathay Pacific im späten Hongkonger Handel um 1 Prozent vor. Die Regierung der Sonderverwaltungszone hat der Fluggesellschaft finanzielle Unterstützung gewährt. Softbank zeigten sich in Tokio knapp behauptet. Der Internetkonzern könnte indirekt etwas von angeblichen Plänen des US-Technologiekonzerns Apple profitieren, die Chips für seine Mac-PCs künftig nicht mehr von Intel zu beziehen, sondern selbst herzustellen. Die neuen Chips sollen auf Mikroprozessor-Designs der Softbank-Tochter ARM aufbauen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Adidas lädt zur virtuellen Hauptversammlung am 11. August

Der Sportartikelhersteller Adidas wird seine diesjährige ordentliche Hauptversammlung rein virtuell abhalten. Sie wird am 11. August stattfinden, wie der DAX-Konzern mitteilte. Die ursprünglich für den 14. Mai geplante Präsenz-Hauptversammlung hatte Adidas wegen der Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus bereits abgesagt.

Deutsche Bank bildet neue internationale Privatkundenbank

Die Deutsche Bank kommt beim Umbau des Privatkundengeschäfts voran. Wie das Institut mitteilte, führt es das Geschäft mit Vermögenskunden und das internationale Geschäft mit Privat- und Firmenkunden in ihrer neuen internationalen Privatkundenbank zusammen.

Henkel spürt auch im 2. Quartal Corona-Auswirkungen

Der Konsumgüterkonzern Henkel hat auch im zweiten Quartal die wirtschaftlichen Negativfolgen der Corona-Pandemie gespürt. Zwar sei es noch nicht abgeschlossen. "Doch es ist klar, dass es ein schwieriges Quartal sein wird. Weil der Shutdown in vielen Ländern in diese Periode gefallen ist", sagte Henkel-CEO Carsten Knobel laut Redetext in seiner am Mittwoch vorab veröffentlichten Rede zur virtuellen Henkel-Hauptversammlung in einer Woche.

Volkswagen liefert Elektroauto ID3 im September aus

Volkswagen wird den Hoffnungsträger, das vollelektrische Auto ID3, erst im September ausliefern. "Die vergangenen Monate unter erschwerten Pandemie-Bedingungen waren für die gesamte ID3-Mannschaft eine große Herausforderung", erklärte VW-Elektrovorstand Thomas Ulbrich laut Mitteilung. Der DAX-Konzern wollte den Wagen früheren Angaben zufolge im Sommer auf den Markt bringen.

VW und Ford besiegeln Kooperation - keine Kapitalverflechtung

Volkswagen und Ford haben ihre weltweite Partnerschaft zur Kooperation bei leichten Nutzfahrzeugen sowie Elektrokomponenten und Autos festgezurrt. Die beiden Unternehmen unterzeichneten die Verträge für die bereits im vergangenen Jahr angekündigte Allianz, die auch den Zukunftbereich autonomes Fahren umfasst. Eine Kapitalverflechtung der beiden Autokonzerne sei weiterhin nicht geplant.

Brenntag-HV beschließt Änderung der Rechtsform in SE

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 10, 2020 12:58 ET (16:58 GMT)

Die Aktionäre der Brenntag AG haben auf der Hauptversammlung am Mittwoch die Umwandlung des Unternehmens in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE) abgesegnet. Der entsprechende Tagesordnungspunkt wurde mit 99,87 Prozent des anwesenden stimmberechtigten Kapitals verabschiedet.

Pfeiffer Vaccum ändert Führungsstruktur, bestellt CEO-Nachfolgerin

Der Pumpenhersteller Pfeiffer Vacuum Technology ändert seine Vorstands- und Geschäftsführungsstruktur zum 1. Januar 2021. Der Vorstand soll dann nur noch aus zwei Personen gebildet werden, nämlich dem CEO und dem COO.

Flixbus fährt in Deutschland 30 weitere Ziele an

Nach den massiven Beschränkungen in der Corona-Krise vergrößert das Fernbus-Unternehmen Flixbus seine Angebot in Deutschland weiter. Die seit knapp zwei Wochen erneut angefahrenen rund 50 Ziele in der Bundesrepublik werden seit Mittwoch um rund 30 weitere ergänzt, wie das Unternehmen mitteilte. Erste internationale Verbindungen von und nach Deutschland sollen demnach ab dem 18. Juni in das Streckennetz aufgenommen werden.

ZF Friedrichshafen muss im Dieselskandal 42,5 Mio Euro zahlen

Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen ist wegen mangelhafter Produktprüfung im Zusammenhang mit dem Dieselskandal zu einer Millionenstrafe verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart verhängte am Mittwoch eine Geldbuße von 42,5 Millionen Euro wegen fahrlässiger Verletzung der Aufsichtspflicht.

ABB-Chef prognostiziert schwierige Quartale

ABB-Chef Björn Rosengren hat die Aktionäre des Schweizer Industriekonzerns auf schwierige Zeiten eingestimmt. Die Folgen der Coronavirus-Pandemie und der Rückgang der Ölpreise dürfte das Geschäft in den kommenden Quartalen belasten, sagte er in einem Investoren-Webcast.

Just Eat Takeaway bestätigt Gespräche mit Grubhub

Eine Übernahme des US-Essenslieferdienstes Grubhub durch den niederländischen Konkurrenten Just Eat Takeaway rückt näher. Das Unternehmen aus Amsterdam bestätigte die Gespräche mit Grubhub über eine Übernahme in einem rein aktienbasierten Deal.

J&J beginnt Studie für Covid-19-Impfstoff früher als geplant

Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson (J&J) kommt mit der Arbeit an einem Covid-19-Impfstoff schneller voran als geplant. Wie der Konzern mitteilte, beginnt die Studie der Phase 1/2a bereits in der zweiten Julihälfte.

Starbucks will wegen Corona Mitnahmegeschäft beschleunigen - 3Q-Verlust

Starbucks erwartet für das dritte Geschäftsquartal coronabedingt einen Verlust und substanzielle Umsatzrückgänge. Die Kaffehauskette will die Geschäftsentwicklung in der Corona-Pandemie zum Anlass nehmen, die Transformation zu mehr Convenience- und Mitnahmegeschäft im US-Geschäft in den kommenden 18 Monaten zu beschleunigen.

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.