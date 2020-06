Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Inflation lässt im Mai weiter nach

Die Inflation in den USA hat sich im Mai weiter abgeschwächt, was insbesondere an den niedrigen Ölpreisen lag. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, sanken die Verbraucherpreise um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten im Vorfeld mit stabilen Preisen gerechnet. Schon im April hatte es einen kräftigen Preisrückgang um 0,8 Prozent gegeben. Die Jahresteuerung sank im Mai auf 0,1 (Vormonat: 0,3) Prozent. Die Federal Reserve peilt eine Inflationsrate von rund 2 Prozent an.

US-Rohöllagerbestände steigen auf Rekordhoch

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der Woche zum 5. Juni wider Erwarten auf ein Rekordhoch gestiegen. Sie erhöhten sich nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) gegenüber dem Vorwoche um 5,720 Millionen Barrel auf 538,1 Millionen Barrel. Das ist der höchste Stand seit Beginn der wöchentlichen Datenreihe im Jahr 1982. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 1,2 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 2,077 Millionen Barrel reduziert.

DIW-Chef warnt vor zuviel Konjunkturoptimismus

DIW-Chef Marcel Fratzscher hat vor zu viel Optimismus bei der Erholung der deutschen Wirtschaft von der Corona-Krise gewarnt. Im Inforadio vom RBB mahnte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), die wirtschaftliche Wiederbelebung werde kein Selbstläufer und benötige Zeit.

HWWI-Rohstoffpreisindex steigt erstmals seit Jahresbeginn

Der coronabedingte Rückgang des HWWI-Rohstoffpreisindex hat sich im Mai nicht weiter fortgesetzt. Der vom Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut berechnete Index stieg um durchschnittlich 21,7 Prozent im Vergleich zum Vormonat und notierte bei 65,3 Punkten, teilte das HWWI mit. "Der Anstieg des HWWI-Gesamtindex ist insbesondere durch den Anstieg der Rohölpreise zu erklären", erklärte das Institut.

US-Regierung informiert Deutschand offiziell über möglichen Truppenabzug

Nach tagelangen Spekulationen über einen Teilrückzug der US-Truppen aus Deutschland hat sich die US-Regierung erstmals offiziell gegenüber der Bundesregierung geäußert. "Die Bundesregierung ist darüber informiert worden, dass es in der US-Administration Überlegungen gibt, die Präsenz der US-Streitkräfte in Deutschland zu reduzieren", sagte Vizeregierungssprecherin Ulrike Demmer in Berlin. "Eine abschließende Entscheidung gibt es nach unserem Kenntnisstand aber nicht."

Maas wird sich Donnerstag mit EU-Kollegen über Reiseverkehr abstimmen

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) wird am Donnerstag mit europäischen Amtskollegen über ein gemeinsames Vorgehen beim grenzüberschreitenden Reisen in Europa sprechen. Am 16. Juni werden die innereuropäischen Reisewarnungen aufgehoben. Die Minister wollen sich über Prinzipien zur schrittweisen Wiederherstellung des Reiseverkehrs in Europa verständigen. Ziel des gemeinsamen Abstimmungsprozesses sei, ein sicheres grenzüberschreitendes Reisen zu ermöglichen, so das Auswärtige Amt.

Landwirte dürfen ausländische Saisonkräfte bis Ende 2020 einsetzen

Deutsche Landwirte sollen auch bis Ende des Jahres weitere ausländische Erntehelfer einsetzen können, sofern Schutzmaßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus eingehalten werden, erklärte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) nach der Sitzung des Kabinetts. Die Saisonkräfte sollen zusammen arbeiten und zusammen wohnen, um bei einem Infektionsausbruch die betroffenen Teams an Erntehelfern gezielt isolieren zu können.

SPD-Politiker Tschentscher als Hamburger Regierungschef im Amt bestätigt

Die Hamburger Bürgerschaft hat den Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) im Amt bestätigt. Das Landesparlament der Hansestadt wählte den 54-Jährigen rund dreieinhalb Monate nach der Bürgerschaftswahl vom Februar für weitere fünf Jahre zum Regierungschef. Tschentscher regiert wie bisher an der Spitze einer Koalition seiner SPD mit den Grünen.

Österreich öffnet ab Dienstag für Großteil der EU-Länder wieder seine Grenzen

Drei Monate nach Schließung seiner Grenzen im Zuge der Corona-Pandemie öffnet Österreich diese ab dem kommenden Dienstag wieder für die meisten EU-Länder. Reisen beispielsweise nach Italien, Griechenland oder Kroatien seien ab dem 16. Juni wieder möglich, sagte Außenminister Alexander Schallenberg in Wien. Dann können Reisende aus 31 Staaten vor allem in der EU auch wieder nach Österreich einreisen.

Frankreichs Kabinett billigt Corona-Krisenbudget

Das französische Kabinett hat ein umfassendes Corona-Krisenbudget gebilligt. Der überarbeitete Haushaltsentwurf sieht Hilfen in Höhe von insgesamt 45 Milliarden Euro vor. Allein 18 Milliarden Euro sind für die Tourismusbranche vorgesehen. Weitere 15 Milliarden Euro sollen dem Luftfahrtsektor und 8 Milliarden Euro den Autoherstellern zugute kommen.

+++ Konjunkturdaten +++

Brasilien Verbraucherpreise 12-Monats-Rate Mai +1,88% (Apr: +2,40%)

Brasilien Verbraucherpreise Mai -0,38% (Apr: -0,31%)

