Für die Aktie des Elektroautobauers Tesla ist der heutige Mittwoch ein Freudentag. Erstmals in der Geschichte des Unternehmens ist es gelungen, die Marke von 1.000 Dollar zu überwinden. Derzeit notiert das Papier 7,1 Prozent im Plus bei 1.007,69 Dollar. Seit dem Absturz der Tesla-Aktie im Sog der Corona-Krise bis auf 350 Dollar Mitte März hat sich der Kurs nun fast verdreifacht.Bei 1.000 Dollar ist Tesla an der Börse 185,5 Milliarden Dollar oder umgerechnet 164 Milliarden Euro wert. Zum Vergleich: ...

