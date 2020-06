Von Nick Timiraos

WASHINGTON (Dow Jones)--Die US-Währungshüter erwarten in ihren Projektionen keine Leitzinserhöhung für 2020 und 2021. Zudem sehen sie sich verpflichtet, die Wirtschaft stärker zu unterstützen, um die ökonomischen Folgen der Pandemie einzudämmen. Um den Kreditfluss an Haushalte und Unternehmen zu unterstützen, will die Federal Reserve in den kommenden Monaten das Kaufprogramm mindestens auf dem derzeitigen Niveau von 80 Milliarden Dollar pro Monat halten, wie es im Begleittext zum Zinsbeschluss heißt.

Der Leitzins wurde bei 0,00 bis 0,25 Prozent belassen. Der Beschluss fiel einstimmig. Ökonomen und Börsianer hatten mit dieser Entscheidung gerechnet.

Im März, als sich die Pandemie verschlimmerte, haben die US-Währungshüter den Leitzins auf nahezu null gesenkt. Im April bekräftigten sie ihre Pläne, die Zinssätze dort zu halten, bis sie zuversichtlich sind, dass die Wirtschaft auf dem richtigen Weg ist, damit die Inflation auf ihr Ziel von 2 Prozent steigt und die Arbeitslosigkeit wieder sinkt.

Zudem erklärte sich die Fed bereit, unbegrenzt Staatsanleihen und bestimmte mit Hypotheken besicherte Wertpapiere zu kaufen, soweit dies für das ordnungsgemäße Funktionieren von Finanzmärkten und Geldpolitik erforderlich sei. Zum anderen legte die Fed mehrere Kreditprogramme auf, mit denen vor allem Unternehmen und Haushalte gestützt werden sollen.

Der Jobreport vom Mai und eine Erholung sowohl bei den Autoverkäufen als auch bei den Hypothekenanträgen deuten darauf, dass die US-Wirtschaft einen kräftigeren Aufschwung erlebt als zunächst angenommen. Dennoch nimmt die Fed eine vorsichtige Haltung ein und ist zu weiteren Stimulusmaßnahmen in den nächsten Monaten bereit.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 10, 2020 14:20 ET (18:20 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.