Bern (awp/sda) - Ausgerechnet am Rande einer Untersuchung wegen mutmasslichem Mobbing und Sexismus am Bundesstrafgericht hat sich Bundesgerichtspräsident und Aufsichts-Mitglied Ulrich Meyer abfällig über eine Bundesstrafrichterin geäussert. Dieser bedauerte den Vorfall. Am Mittwoch machte die SRF-TV-Sendung "Rundschau" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...