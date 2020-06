Die Anleger hielten kurz vor der Veröffentlichung geldpolitischer Beschlüsse der US-Notenbank Fed den DAX in der Deckung. Das deutsche Börsenbarometer knüpfte an die Vortagsverluste an und weitete am Mittwoch seine Abgaben etwas aus. Der Index schloss 0,70 Prozent tiefer bei einem Stand von 12.530,16 Punkten. DAX in der Deckung am Mittwoch Bis Wochenbeginn war der Index in nur elf Tagen ohne größere Korrekturen um fast 19 Prozent gestiegen. Nachdem bereits am Dienstag die Anleger Gewinne mitnahmen, ...

