Schauspielerin Martina Gedeck kann die Euphorie um Serien nicht nachvollziehen - und hat für das sogenannte Bingewatching nichts übrig. "Ich habe das, als der Serien-Hype vor ein paar Jahren begann, mit 'Mad Men' versucht. Da war ich ein paar Folgen lang sehr begeistert, aber dann hatte ich nicht die Muße dafür", sagte die 54-Jährige den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagausgaben).



Sie könne so lange gar nicht vor dem Fernseher sitzen, um eine Serie am Stück anzuschauen. "Ich mag das Format 90 Minuten doch sehr gern", so Gedeck. "Ich mag auch gern, wenn eine Geschichte einen Schluss hat. Und nicht nur den Cliffhanger zur nächsten Folge, zur nächsten Staffel."



Wenn sie Serien sehe, dann lieber alte Folgen, "wenn die im Fernsehen wiederholt werden".

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de