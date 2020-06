LUXEMBURG (dpa-AFX) - Dürfen kostenlose Arzneimittelmuster an Apotheker abgegeben werden? Diese Frage will der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Donnerstag (9.30 Uhr) klären. Vorausgegangen war eine Klage des Pharmaunternehmens Novartis gegen den Branchenrivalen Ratiopharm. (Rechtssache C-786/18)



Novartis hatte zunächst erfolgreich vor deutschen Gerichten erstritten, dass Ratiopharm keine kostenlosen Packungen ihres Diclo-ratiopharm-Schmerzgels an Apotheker abgeben dürfe. Novartis vertreibt das Voltaren Schmerzgel mit dem Wirkstoff Diclofenac. Ratiopharm ging daraufhin in Revision, und der Fall landete am Bundesgerichtshof (BGH). Dieser setzte das Verfahren schließlich aus und wandte sich an den Europäischen Gerichtshof. Denn für die Klärung der Sache war eine EU-Richtlinie entscheidend, zu der der BGH Fragen im Hinblick auf ihre Auslegung hatte.



Der EuGH muss deshalb klären, ob die Abgabe kostenloser Arzneimittelmuster an Apotheker nach dieser Richtlinie zulässig ist. EuGH-Generalanwalt Giovanni Pitruzzella vertrat in seinen Schlussanträgen Anfang dieses Jahres die Ansicht, dass pharmazeutische Unternehmen kostenlose Medikamente nur an Personen abgeben dürften, die zur Verschreibung dieser Arzneimittel berechtigt seien./jon/DP/he

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de