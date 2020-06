Die Gesichtserkennungs-Software "Rekognition" macht laut Forschern mehr Fehler bei Gesichtern mit einer anderen Hautfarbe als weiss.Seattle - Amazon will seine Gesichtserkennungs-Software ein Jahr lang nicht der Polizei zur Verfügung stellen. Der Konzern hoffe, dass der US-Kongress sich in dieser Zeit auf einen regulierenden Rechtsrahmen für die Technologie einigen könne, erklärte Amazon in der Nacht zum Donnerstag. Man werde die Software mit dem Namen "Rekognition" aber weiterhin zum Beispiel für Organisationen verfügbar...

Den vollständigen Artikel lesen ...