Das Halbjahresergebnis der UIAG wird durch die weltweite Corona-Pandemie sowohl operativ als auch durch Einmaleffekte in Höhe von voraussichtlich rund -5,5 Mio. Euro belastet. Diese Belastung umfasse im Wesentlichen Sonderabschreibungen aufgrund von Wertminderungen von Vermögensgegenständen (Impairment) in Höhe von 11,0 Mio. Demgegenüber würden positive Effekte in Höhe von 0,8 Mio. Euro stehen. Diese nicht zahlungswirksamen Einmaleffekte würden im Wesentlichen aus einem erhöhten Diskontierungszinssatz (WACC - Weighted Average Cost of Capital) und der angepassten Geschäftsplanung resultieren, wie es heißt. Beide Anpassungen müssten aufgrund der aktuellen Belastungen aus der Corona-Pandemie vorgenommen werden, wie das Unternehmen betont. Einen weiteren positiven ...

