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WKN: A0KRKM ISIN: DE000A0KRKM5 Ticker-Symbol: OESA 
Lang & Schwarz
11.06.20
09:57 Uhr
15,500 Euro
-16,020
-100,00 %
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
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