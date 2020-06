Erfahren Sie in diesem Webcast des Europa Forum Luzern, wie Ivan Bütler, ethischer Hacker, in den Stromversorger EBL eingebrochen und den Strom abgeschaltet hat.Luzern - Der Mensch ist das schwächste Glied und öffnet oft den Cyberkriminellen Tür und Tor. Wie gehen Hacker vor? Wie sind Sie digital ein bisschen sicherer unterwegs? Das Jahresprogramm 2020 des Europa Forum Luzern heisst "Sicherheit in Zeiten der Unsicherheit". Darin steht auch Cyber-Security auf dem Online-Programm. Erster Webcast:

Den vollständigen Artikel lesen ...