Tausende Stellen bei Lufthansa auf der Kippe - Ringen um SparpaketKreise: Generali prüft Optionen für schweizerisches GeschäftEssenslieferdienst Just Eat Takeaway schluckt GrubhubNestle erwirbt Mehrheitsbeteiligung an US-Firma Vital ProteinsNovartis erhält FDA-Zulassung für neue Etikettierung vom Augenmittel BeovuEU-Kommission will Fusion von PSA und Fiat Chrysler vertieft prüfen, FT

