Von Adria Calatayud

LONDON/AMSTERDAM (Dow Jones)--Der Konsumgüterkonzern Unilever erhofft sich von einer Vereinheitlichung seiner rechtlichen Struktur eine bessere strategische Flexibilität. Wie das Unternehmen mitteilte, soll die rechtliche Struktur so angepasst werden, dass es nur noch eine Muttergesellschaft gibt. Die bisherigen Dachgesellschaften des niederländisch-britischen Unternehmens Unilever PLC and Unilever NV sollen verschmolzen werden.

Die größere strategische Flexibilität sei gerade in dem Umfeld, das die Corona-Pandemie hinterlasse, von großer Bedeutung. Der Konzern will den im vergangenen Jahr begonnenen Umbau seines Portfolios beschleunigen. Dazu gehört auch, dass der Konzern sich möglicherweise von seinem Tee-Geschäft trennen will.

Aktionäre der Unilever NV sollen im Zuge der Verschmelzung für jede Aktie eine neue Aktie der Unilever PLC bekommen.

"Wir bekennen uns sowohl zu den Niederlanden als auch zu Großbritannien, und Unilevers Fußabdruck in beiden Ländern wird sich auch durch den Umbau der rechtlichen Struktur nicht ändern", sagte Chairman Nils Andersen.

Die Unilever-Aktie soll sowohl an den Börsen Amsterdam als auch London gelistet bleiben.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2020 02:50 ET (06:50 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.