FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.06.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTIUS7 XFRA IE00B2NPKV68 ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS 0.231 EUR2B9 XFRA US10948W1036 BRIGHTSPH. INV.GRP. -,001 0.009 EURXFRA MX0MGO0000H9 MEXICO 2029 0.173 EURVUSC XFRA IE00BDD48R20 VANG.USD CORP.1-3 YR BDD 0.063 EUREUED XFRA IE00BJP26D89 ISIV-EO UL.BD EU.E.TF EOD 0.002 EURBRP XFRA US1295001044 CALERES INC. DL-,01 0.062 EUROM3Y XFRA IE00BFNM3N12 ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLD 0.036 EURSLMB XFRA IE00BFNM3C07 ISHSIV-MSCI EMU ESG S.EOD 0.053 EURSLMD XFRA IE00BFNM3F38 ISHSIV-MSCI EUR.ESG S.EOD 0.063 EURS6DW XFRA IE00BFNM3K80 ISHSIV-MSCI WLD ESG S.DLD 0.040 EURSLUS XFRA IE00BFNM3H51 ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLD 0.039 EURSODJ XFRA IE00BFNM3M05 ISHSIV-MSCI JAP.ESG S.DLD 0.043 EURAYEW XFRA IE00BJ5JNY98 ISV-M.W.IN.T.S. DLD 0.026 EURCBUF XFRA IE00BJ5JNZ06 ISV-M.W.H.C.SC. DLD 0.041 EUR3SUE XFRA IE00BJ5JP329 ISV-M.W.C.ST.S. DLD 0.048 EUR36BB XFRA IE00BJ5JP212 ISV-M.W.C.DI.S. DLD 0.020 EUR5MVW XFRA IE00BJ5JP105 ISV-M.W.EN.SC. DLD 0.083 EURIS05 XFRA IE00BSKRJX20 ISHSIV-EO G.BD 20YT.D.EOD 0.012 EURFLXD XFRA IE00BF2B0L69 FRAN.LIB.Q EU DIV.UC. EOD 0.324 EURFLXX XFRA IE00BF2B0M76 FRAN.LIB.Q GL.DIV.UC.DLD 0.194 EUREMND XFRA IE00BG11HV38 ISIV-MWEEUETF DLD 0.043 EUREMNE XFRA IE00BHZPHZ28 ISIV-MEMUEE ETF EOD 0.054 EUREMNJ XFRA IE00BHZPJ346 ISIV-MJEEUETF DLD 0.047 EUREMNU XFRA IE00BHZPJ676 ISHSIV-M.EUR.ESC ENH.EOD 0.063 EUROM3L XFRA IE00BHZPJ890 ISIV-MUEEU ETF DLD 0.040 EUR1NK XFRA GB0008829292 TEMPLETON E.M.I.TR.LS-,25 0.157 EURIS4S XFRA IE00BG0J4841 ISHSIV-DG.SEC. DLD 0.042 EUR