Die Wirtschaft muss sich in diesem Sommer wieder normalisieren, sagte der französische Finanzminister Bruno Le Maire in einer Erklärung am Donnerstag. Zusätzliche Kommentare "Die Wirtschaft muss schneller wieder in Gang kommen." "Die französische Wirtschaft kann sich bereits 2021 wieder kräftig erholen." "Die Monate Juni und Juli sollten für die französische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...