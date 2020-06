Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Fed signalisiert lockere Geldpolitik auf Jahre hinaus

Die US-Währungshüter signalisieren eine anhaltend lockere Geldpolitik in den nächsten Jahren. In den neuen Projektionen erwartet kein einziger Notenbanker für 2020 und 2021 eine Erhöhung des Leitzinses. Und auch für das Jahr 2022 sehen lediglich zwei der insgesamt 17 Ratsmitglieder einen leicht höheren Zins. Zudem sieht sich die Notenbank verpflichtet, die Wirtschaft stärker zu unterstützen, um die ökonomischen Folgen der Pandemie einzudämmen.

Amazon verbietet US-Polizei vorerst Nutzung von Gesichtserkennungssoftware

Amazon hat der US-Polizei die Anwendung seiner Gesichtserkennungssoftware vorerst untersagt. Das vorläufige Verbot gelte für ein Jahr und solle dem Kongress die Zeit geben, "angemessene Regeln" für den Einsatz derartiger Technologien zu verabschieden, erklärte der US-Internetkonzern am Mittwoch.

Trump kündigt Wahlkampfveranstaltungen in vier Bundesstaaten an

US-Präsident Donald Trump hat eine Wiederaufnahme seiner Wahlkampfveranstaltungen nach der monatelangen Unterbrechung wegen der Coronavirus-Pandemie angekündigt. Trump sagte am Mittwoch in Washington, er werde am Freitag kommender Woche im Bundesstaat Oklahoma vor Anhängern auftreten. Dann werde er für Wahlkampfveranstaltungen nach Florida, Arizona und North Carolina reisen.

Weiterer Fall des Todes von Schwarzem in US-Polizeigewahrsam wird untersucht

Im US-Bundesstaat Washington soll der Fall eines Afroamerikaners neu untersucht werden, der Anfang März im Polizeigewahrsam gestorben war. Dies kündigte Gouverneur Jay Inslee am Mittwoch an, nachdem ein neues Video des Vorfalls aufgetaucht war. Darin ist nach Angaben eines Anwalts der Hinterbliebenen zu hören, wie der 33-jährige Manuel Ellis bei seiner Festnahme in der Stadt Tacoma mehrfach sagt: "Ich kann nicht atmen."

Mehr als zwei Millionen Corona-Infektionen in den USA registriert

In den USA hat die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle die Zwei-Millionen-Marke überschritten. Bis Mittwoch (Ortszeit) wurden 2.000.464 Infektionen registriert, wie aus einer Zählung der Johns-Hopkins-Universität hervorgeht. Mehr als 112.900 Menschen starben demnach an der durch das neuartige Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19.

Polen öffnet am Samstag seine Grenzen für Reisende aus EU-Staaten wieder

Polen öffnet am Samstag seine Grenzen für Reisende aus EU-Staaten wieder. Ab dem 16. Juni seien auch internationale Flüge wieder zugelassen, sagte Regierungschef Mateusz Morawiecki vor Journalisten in Warschau. Für Nicht-EU-Staaten gelte die Regelung vorerst nicht, da in einigen Staaten, "insbesondere in Lateinamerika, aber auch in Nordamerika", die Lage immer noch "sehr besorgniserregend" sei.

Maas kritisiert bei Besuch in Israel Annexionspläne

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat bei einem Besuch in Israel die Kritik an den Annexionsplänen der neuen israelischen Regierung bekräftigt. Er habe die "ehrlichen und ernsthaften Sorgen" der Bundesregierung und der EU angesichts der möglichen Folgen eines solchen Schrittes dargelegt, sagte Maas am Mittwoch in Jerusalem. Er lehnte es ab, über mögliche Sanktionen im Falle einer israelischen Annexion palästinensischer Gebiete zu sprechen und rief zu neuen Friedensverhandlungen auf.

Merz zeigt sich siegesgewiss für CDU-Vorsitz

Der CDU-Politiker Friedrich Merz hat sich überzeugt gezeigt, dass er zum Parteivorsitzenden gewählt wird. "Ich bin fest entschlossen, diese Abstimmung zu gewinnen", sagte er der Funke-Mediengruppe. "Und die Umfragen zeigen, dass mir zurzeit mehr Zustimmung entgegengebracht wird als allen meinen Mitbewerbern zusammen."

Tagesaktuelle Fallzahlen zum Coronavirus in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Donnerstag mit 185.416 angegeben - ein Plus von 555 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete unverändert 186.522 Infizierte.

