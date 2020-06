Gentilly, Frankreich (ots/PRNewswire) - In den letzten Jahren gab es ein wachsendes Interesse und viel Forschung in Bezug auf die Rolle und Bedeutung des Mikrobioms zur Erhaltung der Gesundheit. Die Zunahme der Verschreibungen von Probiotika durch Mediziner oder der Erfolg von Büchern wie "Darm mit Charme" von Giulia Enders verdeutlichen das Interesse an Informationen und wissenschaftlichen Daten über das Darmmikrobiom sowohl von medizinischer Fachkreisen als auch von Privatpersonen.Das Biocodex Microbiota Institute (https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/en/pro) ist eine große internationale Online-Plattform, die auf Basis wissenschaftlicher Literatur Informationen über das menschliche Mikrobiom enthält. Das Biocodex Mircobiota Institute und die World Gastroenterology Organization (https://www.worldgastroenterology.org/) - ein Verband von über 100 Mitgliedsgesellschaften und vier regionalen Verbänden im Bereich der Gastroenterologie - haben das gleiche Ziel: nämlich Fachkreise und Verbraucher über das Darmmikrobiom zu informieren. Im Bestreben, die Sensibilisierung für das Thema Darmmikrobiom zu fördern und zu vertiefen, haben beide Parteien die Unterzeichnung einer Partnerschaftsvertrages bekannt gegeben.Die beiden Partner werden während des gesamten Jahres 2020 verschiedene Maßnahmen implementieren, einschließlich themenspezifischer Beiträge bei Sonderveranstaltungen wie dem WGO-Kongress im Dezember. Wissenschaftliche Inhalte werden in den jeweiligen Newslettern (e-WGN (https://www.worldgastroenterology.org/publications) und Microbiota (https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/en/pro/newsletters)) und auf Social-Media-Kanälen verfügbar sein."Biocodex hat sich beim Thema menschliches Mikrobiom einen Ruf als Pionier und Marktführer in der Welt erarbeitet, wobei wir stets mit wissenschaftlicher Sorgfalt vorgehen. Wir freuen uns, dass unser wissenschaftliches Fachwissen von der WGO anerkannt wird - einer Organisation, die bestrebt ist, die Standards in Aus- und Weiterbildung sowie der Praxis der Gastroenterologie zu verbessern. Gemeinsam werden wir unsere Anstrengungen verstärken, ein wachsendes Bewusstsein für das Thema Darmmikrobiom zu schaffen und es als wertvolles Gut im Bereich Gesundheit zu etablieren", erklärt Murielle Escalmel, Corporate Scientific Communication Director - Global Operations/Medical bei Biocodex."Diese Partnerschaft wird uns auf jeden Fall dabei helfen, unsere internationalen Bemühungen zum Schutz der Darmgesundheit zu stärken. Wir sind begeistert mit dem Biocodex Microbiota Institute eine Partnerschaft einzugehen!Das in seiner erstklassigen Datenplattform vorhandene, tiefgehende Wissen wird für das kontinuierliche Engagement der WGO auf diesem Gebiet von unschätzbarem Wert sein. Unsere Schulungen und Kampagnen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit werden dann mit Sicherheit eine große Anzahl von Menschen auf der ganzen Welt ansprechen", schließt Professor Naima Lahbabi-Amran, President der WGO.Über das Biocodex Microbiota InstituteDas Biocodex Microbiota Institute bietet die erste große internationale Plattform, um Daten über das menschliche Mikrobiom zusammenzutragen und zu speichern. In den letzten Jahren gab es ein wachsendes Interesse und viel Forschung über die Bedeutung des Mikrobioms zur Erhaltung der Gesundheit. Biocodex hat sich aufgrund seines Hintergrunds und Fachwissens dafür entschieden mit dem Biocodex Microbiota Institute die Grundlage zu legen für ein riesiges Netzwerk aus wissenschaftlich fundierten Daten über das Mikrobioms, wo sich Patienten und medizinische Fachkreise über entscheidende Fortschritte in diesem Bereich informieren können. Das Unternehmen hat sich über 60 Jahre hinweg einen Ruf sowohl als Pionier als auch als Marktführer auf dem Gebiet des menschlichen Mikrobioms aufgebaut. Das Biocodex Microbiota Institute führt alle aktuellen Erkenntnisse zusammen und sammelt ständig neue Daten über das Mikrobiom. Die Informationen werden regelmäßig über verschiedene Kommunikatinswege und soziale Medien geteilt. Als wichtiger Akteur im Gesundheitswesen ist das Biocodex Microbiota Institute stolz darauf, eine Informationsquelle anzubieten, die den Bedarf aller Beteiligten erfüllt.Über die WGODie World Gastroenterology Organization (WGO) ist eine Vereinigung von 115 nationalen Gastroenterologie-Gesellschaften, die weltweit mehr als 50.000 Menschen vertreten. Die WGO konzentriert sich auf die Verbesserung der Standards in Ausbildung, Weiterbildung und Praxis der Gastroenterologie, Häpatologie und anderer verwandter Disziplinen weltweit mit einem Schwerpunkt auf der Unterstützung von ressourcenarmen Nationen.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1169502/Biocodex_Microbiota_Institute_Logo.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1178723/World_Gastroenterology_Organization_Logo.jpgCONTACT: Héloïse Sintes, heloise.sintes@wellcom.frOriginal-Content von: Biocodex Microbiota Institute, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145181/4620534