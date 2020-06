Sweet Earth: Sweet Earth gibt Hall of Fame Quarterback, Warren Moon als Markensprecher bekanntDGAP-News: Sweet Earth / Schlagwort(e): Personalie Sweet Earth: Sweet Earth gibt Hall of Fame Quarterback, Warren Moon als Markensprecher bekannt11.06.2020 / 09:37 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Sweet Earth gibt Hall of Fame Quarterback, Warren Moon als Markensprecher bekanntVANCOUVER, British Columbia. 11. Juni 2020 - Sweet Earth Holdings Corp. (das "Unternehmen" oder "Sweet Earth") gibt bekannt, dass Warren Moon, CFL und NFL Hall of Fame Quarterback, zugestimmt hat, der Markensprecher des Unternehmens zu sein.Sweet Earth führt eine vollständige Produktpalette für Männer, die einen CBD Muscle Recovery Rub (Einreibung zur Muskelregeneration) enthält, der bei Athleten und Sonntagssportlern beliebt ist. CBD ist eine Art von Cannabinoid, eine Chemikalie, die natürlich in Hanfpflanzen vorkommt und von Healthline1 als wirksam gegen Schmerzen und Entzündungen anerkannt wird. Sweet Earths CBD Muscle Recovery Rub kann sowohl nach dem Training als auch vor dem Training auf dem Sportplatz, im Fitnessstudio, auf dem Feld oder im Pool angewendet werden. Er kann die Leistung auf natürliche Weise steigern und die Konzentration verbessern. Eine Überprüfung von 132 Originalstudien aus dem Jahr 2018, die in Frontiers in Neurology2 veröffentlicht wurde, zeigt, dass CBD zur Reduzierung und zur Verbesserung von Muskelschmerzen beitragen kann.Warren Moon ist mehr als nur ein Sprecher. Er verwendet nicht nur Sweet Earths CBD Muscle Recovery Rub, sondern ist auch ein begeisterter Benutzer mehrerer Sweet Earth-Produkte.Warren Moon ist Mitglied der CFL und der NFL Halls of Fame. Er ist der erste afroamerikanische Quarterback, der diese Auszeichnung erhält, und arbeitet weiterhin mit den Seattle Seahawks und mehreren NFL-Spielern zusammen.Warren Moon spielte 6 Jahre lang in der CFL, wo er laut TSN der fünftgrößte Spieler der Geschichte ist. Er spielte 17 Spielzeiten in der NFL, wurde zu 9 Pro-Bowls, 2x Passing Yards Leader, NFL Offensive Player des Jahres (1990) und NFL Man of the Year (1989) ernannt.Warren Moon kommentierte: "Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit dem Sweet Earth-Team und habe die Wirksamkeit seiner Produkte persönlich getestet."Über Sweet Earth www.sweetearthcbd.comSweet Earth ist ein vertikal integrierter "Farm-to-Shelf"-Hanferzeuger (von der Farm bis ins Ladenregal) mit einer Farm in Applegate, Oregon, der eine vollständige Palette von Hanf- und CBD-Produkten für den US-amerikanischen und globalen Markt führt.Die Produkte von Sweet Earth kombinieren CBD mit pflanzlichen und biologischen Inhaltsstoffen, die alle aufgrund ihrer vorteilhaften Eigenschaften ausgewählt wurden, um zu beruhigen, zu verjüngen und Entzündungen zu reduzieren. Neben hochwertigen Endprodukten ist Sweet Earth stolz auf Nachhaltigkeit, indem der Einsatz von Kunststoffen sowohl in der Produktion als auch in der Verpackung minimiert wird.Sweet Earths hausinternes Genetik-Team hat an seiner eigenen Hanfsorte gearbeitet. Diese Sorte wurde in ihrem Gewächshaus gezüchtet, was zu einer CBD-reichen Blüte mit hohem Ertrag führte. Sweet Earth freut sich darauf, diese neue Sorte in der Saison 2020 im Freien anzupflanzen.Seine Produkte werden auf seiner Website verkauft: www.sweetearthcbd.comIm Auftrag des Board of DirectorsON BEHALF OF THE BOARD"Peter Espig"Peter Espig DirectorDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.11.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Sweet Earth 789-999 Burrard Street V6C 2W2 Vancouver Kanada Telefon: +1-604-423-4299 E-Mail: contact@sweetearthcbd.com Internet: https://sweetearthcbd.com/ ISIN: CA87039X1096 WKN: A2P5B3 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt; Toronto EQS News ID: 1067873Ende der Mitteilung DGAP News-Service1067873 11.06.2020