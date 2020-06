Namhafte europäische Stahlfirmen, die sich unter dem Dach der Eurofer (The European Steel Association) verbunden haben, wenden sich mit einem Schreiben an die Europäische Union. Gefordert werden Maßnahmen zum Schutz der europäischen Stahlindustrie, die schon vor der Covid-19 Pandemie angeschlagen gewesen sei und durch Covid-19 noch mehr in Bedrängnis geraten sei. Unterschrieben wurde das Schreiben u.a. auch von der voestalpine.Die europäischen Stahlproduzenten fordern die Europäische Union auf, die Importquoten zu senken, und warnten vor einer möglichen Flut von Importen. In einer Erklärung kritisierten die Hersteller die kürzlich vorgeschlagenen Anpassungen zur Sicherung der von der EU im Jahr 2018 eingeführten Maßnahmen und ...

