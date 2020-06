Der Konsumgüterkonzern Unilever erhofft sich von einer Vereinheitlichung seiner rechtlichen Struktur eine bessere strategische Flexibilität.Wie das Unternehmen mitteilte, soll die rechtliche Struktur so angepasst werden, dass es nur noch eine Muttergesellschaft gibt. Die bisherigen Dachgesellschaften des niederländisch-britischen Unternehmens Unilever PLC and Unilever NV sollen verschmolzen werden.Die größere strategische Flexibilität sei gerade in dem Umfeld, das die Corona-Pandemie ...

