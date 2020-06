Der DAX geht am Donnerstag knapp drei Prozent in die Knie. Der Grund: Die trüben Wirtschaftsprognosen der US-Notenbank. Besonders betroffen sind die Auto-Aktien Volkswagen, Daimler, BMW und Continental - denn sie stehen vor großen Problemen.Die Auswirkungen der Corona-Krise dürften die Bilanzen der weltgrößten Autokonzerne im zweiten Quartal noch weitaus schlimmer abstürzen lassen als bisher. Die Branchenexperten des Beratungsunternehmens EY gehen in einer aktuellen Analyse davon aus, dass die Mehrzahl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...