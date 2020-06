Wirecard: WDIG // ISIN: DE0007472060Lesen Sie gerne Krimis? Wir lieben auch die Nachrichten rund um Wirecard. Die Story hat alles, was es braucht: Kriminelle Hacker, Short-Seller aus New York und eine Anzeige des BaFin. Die Aktie übersteht das alles und präsentiert sich erstaunlich robust. Das zeigen auch unsere Szenarien.Szenario 1 Primärszenario 65%Nach einem steilen Einbruch hat sich der Titel bereits wieder in Richtung €99.50 hochgearbeitet. Dieser Widerstand wurde bereits getestet und die Ampel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...