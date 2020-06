FRANKFURT (Dow Jones)--Wenig Veränderung hat sich in der Anlegerstimmung in der vergangenen Woche gezeigt. Vor allem an der Wall Street sind die Befindlichkeiten der US-Privatanleger gleich geblieben, wie die aktuelle Umfrage des Anlegerverbandes AAII zeigt. Allerdings wurde die Befragung vor der jüngsten US-Notenbank-Sitzung durchgeführt.

Der Anteil der US-Bullen ging nur leicht um 0,3 Prozentpunkte zurück auf 34,3 Prozent. Damit liegt er weiter unter dem historischen Schnitt von 38 Prozent. Allerdings ging es auch bei den Bären um 0,8 Prozentpunkte nach unten, so dass deren Lager auf 38,1 Prozent schrumpfte. Die Stimmungswandler beider Lager trafen sich bei den neutral Gestimmten. Deren Anteil stieg um 1,1 Prozentpunkte auf 27,7 Prozent.

Im DAX bleibt man skeptischer

Interessanter ist die Entwicklung in Deutschland. Denn hier steigt die Zahl der Pessimisten weiter, wie die jüngste Umfrage von Sentiment-Experte Joachim Goldberg im Rahmen der Umfrage der Börse Frankfurt zeigt. Unter den institutionellen und mittelfristig orientierten Aktienmarktteilnehmern sei keine Bereitschaft erkennbar, trotz mittlerweile hoher entgangener Gewinne bzw. Buchverluste, die pessimistische Einstellung zu ändern.

Ganz im Gegenteil, stellt Goldberg fest: Je mehr das Börsenbarometer steigt, desto höher die Zahl derjenigen, die nicht an eine dauerhafte Erholung der Aktienkurse glauben. Die Risiken eines erneuten Abschwungs seien für viele Akteure nicht verschwunden und werden immer wieder genannt. Hier vor allem: Die schleppenden Brexit-Verhandlungen, eine Eskalation des US-chinesischen Handelsstreits und eine zweite COVID-19-Welle.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2020 04:43 ET (08:43 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.