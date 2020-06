Paris (ots/PRNewswire) - Nachdem die Messe 2020 wegen der COVID-19-Krise abgesagt werden musste,arbeiten die Teams bereits aktiv an den Vorbereitungen für 2021Viva Technology bestätigt, dass die VivaTech 2021 wieder stattfinden wird: in Paris, Porte de Versailles, Halle 1 und 2, und im Dôme de Paris. Die größte Startup- und Technologiekonferenz Europas wird ihre Türen zwei Tage lang, am 17. und 18. Juni, für das Fachpublikum aus der Technologiebranche öffnen. Am 19. Juni ist dann die allgemeine Öffentlichkeit willkommen. Das Format, das sich bei den letzten vier Konferenzen als erfolgreich erwiesen hat, wird um neue virtuelle Angebote bereichert, die noch personalisierter und interaktiver sein werden und in allen Teilen der Welt genutzt werden können.Die fünfte Ausgabe der VivaTech 2021 verspricht, ein bedeutendes internationales Event im Kontext der Erholung der Wirtschaft zu werden, das von der Notwendigkeit geprägt sein wird, die Geschäfte wiederzubeleben und Beziehungen und Kontakte wieder anzuknüpfen. Seit die Veranstaltung ins Leben gerufen wurde, hat sie die Zusammenarbeit zwischen einer Vielfalt an innovativen Akteuren gefördert und Startups bei der Beschleunigung ihres Wachstums geholfen. Die Stärke der VivaTech wird mehr denn je darin bestehen, alle bedeutenden Vertreter der Fachwelt zusammenzubringen, um Innovationen zu fördern und die positiven Auswirkungen der Technologie auf Wirtschaft und Gesellschaft schneller voranzutreiben. Darüber hinaus wird das Angebot der VivaTech durch neue digitale Angebote modernisiert und bereichert, mit denen die Allgemeinheit neue Formen der Interaktion erleben kann.Julie Ranty, Geschäftsführerin von VivaTech, erinnert uns: "Für Maurice Lévy, Pierre Louette, Co-Vorsitzende von VivaTech, und mich wird die nächste Ausgabe der VivaTech eine hervorragende Gelegenheit sein, die Macht der Innovationen in den Dienst unserer Gesellschaft zu stellen, um diese inklusiver und nachhaltiger zu gestalten. Dies war schon seit der Schaffung der VivaTech unsere Mission und es ist heute wichtiger als je zuvor. Wir bringen die herausragendsten Führungskräfte, Köpfe, Unternehmen, Startups und Investoren aus der Technologiebranche in ganz unterschiedlichen Formaten zusammen, um aus dieser Krise zu lernen, Geschäftsmodelle neu zu überdenken und gemeinsam für das Gemeinwohl zu innovieren."Derweil unterstützen VivaTech und ihre Partner auch weiterhin die Entwicklung von Startups in diesem schwierigen Kontext. Die VivaTech Startup Challenges 2020 für die Zusammenarbeit zwischen Startups und Großunternehmen finden weiterhin statt und bieten Hunderten Startups die Möglichkeit, mit potenziellen Kunden und Partnern in Kontakt zu kommen und so gemeinsam zu innovieren. Die Liste mit über 250 Startups, die an diesen Challenges teilnehmen, steht hier zur Verfügung (https://vivatechnology.com/open-innovation-startup-list/). Die LVMH Group wird Anfang Juli den Gewinner der 4. Ausgabe des LVMH Innovation Award auswählen. Weitere gezielte Initiativen umfassen die Female Founder Challenge, die mit 50inTech und EY organisiert wird, um Unternehmerinnen und Investoren miteinander zu vernetzen (Ergebnisse am 18. Juni), und den französischen IoT-Wettbewerb von La Poste zur Unterstützung der Entwicklung vernetzter Dienstleistungen mit positiven Auswirkungen.Informationen zu Viva Technology - Die VivaTech wird gemeinsam von der Publicis Groupe und der Groupe Les Echos organisiert und ist das größte Startup- und Technologieevent Europas. Diese internationale Messe dreht sich um das Wachstum von Startups, den digitalen Wandel und Innovationen. Über 124 000 Besucher waren auf der vierten Ausgabe dabei, was einen Anstieg von über 24 % in einem Jahr bedeutete. Viva Technology wird auf diesem Erfolg aufbauen und 2021 Startups, Führungskräfte aus der Wirtschaft, Investoren, Wissenschaftler, Studierende und Medien aus der ganzen Welt zusammenbringen.Weitere Informationen unter https://vivatechnology.com/media und @VivaTech.Weitere Informationen über die offenen Innovation-Challenges: https://challenges.vivatechnology.com (https://challenges.vivatechnology.com/)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1179053/VIVA_Technology_June_2021_Paris.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1179052/Viva_Technology_Logo.jpgPressekontakt:Léa Roos+33-(0)1-44-82-45-49vivatech@publicisconsultants.comOriginal-Content von: Viva Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128000/4620767