(shareribs.com) Chicago 11.06.2020 - Die Sojabohnen konnten am Mittwoch am Chicago Board of Trade zulegen, die Kursgewinne werden im elektronischen Handel wieder mitgenommen. Auch für Weizen und Mais geht es nach unten. Die fortgesetzten Käufe von US-Sojabohnen durch China haben bei den Marktteilnehmern in den letzten Tagen für eine gewisse Erleichterung gesorgt. Erst am Dienstag wurden mindestens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...