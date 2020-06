Mit deutlichen Abschlägen dürfte die Wall Street in den Handel am Donnerstag gehen. Diesmal tendieren auch die Indikationen für die technologielastige Nasdaq im Minus, nachdem deren Indizes am Vortag gegen den Trend noch im Plus geschlossen hatten. Auslöser für die eingetrübte Stimmung auch an den Börsen in Asien und Europa sind die Äußerungen der US-Notenbank vom Vortag, die die bislang an den Märkten gespielte "V-förmige" Erholung der Wirtschaft in weite Ferne rücken ließen. Die Coronavirus-Pandemie werde wegen des veränderten Verhaltens bei Verbrauchern und Unternehmen langfristigen Schaden für die Wirtschaft verursachen, sage Fed-Chef Jerome Powell. Damit ist die Begründung für den aktuellen Aufschwung an den Aktienmärkten wacklig geworden, auch wenn die überschießende Liquidität wohl auch künftig ihren Weg dorthin finden wird.

Hinzu kommt die Sorge vor einer "zweiten Welle" der Corona-Infizierungen, deren Zahl in etlichen US-Bundesstaaten aktuell steigt, darunter Florida, Texas und Kalifornien. Mittlerweile liegt die Gesamtzahl der Infizierten in den USA bei über zwei Millionen, die Zahl der Verstorbenen bei 111.000.

Vorbörslich werden wöchentliche Daten zum Arbeitsmarkt veröffentlicht, die auf starke Beachtung stoßen dürften. Laut Prognosen ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe um knapp 1,6 Millionen gestiegen. Zugleich liefern Erzeugerpreise ein Indiz für die aktuelle Teuerung.

Bei den Einzelwerten stehen die Aktien von Grubhub im Fokus. Der Essenslieferdienst Just Eat Takeaway übernimmt das Unternehmen in einem rein aktienbasierten Deal, in dem das US-Unternehmen mit 7,3 Milliarden Dollar bewertet wird. Die Aktie von Grubhub legt vorbörslich um 7,3 Prozent zu. Auch der Fahrdienstvermittler Uber hatte Interesse an Grubhub. Die Uber-Aktie verliert 3,3 Prozent.

June 11, 2020

