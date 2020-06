Die Bundesregierung gerät angesichts der Bedrohung von mehreren tausend Arbeitsplätzen bei der Lufthansa in die Kritik. Die Oppositionsparteien Linke und Grüne warfen der Regierung am Donnerstag vor, in ihrem Neun-Milliarden-Euro-Rettungspaket für die Fluggesellschaft auf Beschäftigungsgarantien verzichtet zu haben.

Den vollständigen Artikel lesen ...