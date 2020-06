Wien (www.fondscheck.de) - Die französische Fondsgesellschaft Tobam hat die stellvertretende Anlagechefin Tatjana Puhan als neues Mitglied in die Geschäftsleitung berufen, berichten die Experten von "FONDS professionell".Puhan sei im Januar 2020 als stellvertretende Anlagechefin in das Unternehmen eingetreten, um das Tobam-Investmentteam zu leiten und um zur Weiterentwicklung der hauseigenen "Maximum Diversification"-Strategien im Aktien-, Multi-Asset- und Anleihenbereich beizutragen. Sie sei zuvor bei Swiss Life Asset Managers Head of Equity and Asset Allocation gewesen. ...

