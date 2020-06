Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

DIW: Deutsche Wirtschaft bricht dieses Jahr um 9,4 Prozent ein

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) erwartet in diesem Jahr einen Rückgang des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um voraussichtlich 9,4 Prozent gegenüber dem vergangenen Jahr. Nächstes Jahr soll die deutsche Wirtschaft dann aus heutiger Sicht um 3,0 Prozent wachsen. Das geht aus der neuesten Konjunkturprognose des Instituts hervor, die DIW-Präsident Marcel Fratzscher und -Konjunkturchef Claus Michelsen bei einer Video-Pressekonferenz vorstellten.

Maschinenbauer sehen ihr China-Geschäft auf dem Weg zur Normalität

Unter den deutschen Maschinenbauern in China ist die Zuversicht gestiegen. Das ergab eine Umfrage des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). "Für die deutschen Maschinenbauer in China normalisiert sich die Lage immer weiter", so der Verband.

Junge Unternehmen und Mittelstandsunion fordern Sonderinsolvenzrecht

Angesichts einer im Herbst drohenden Insolvenzwelle aufgrund der Corona-Pandemie fordern die Jungen Unternehmer und die Mittelstandsunion von der Bundesregierung vor der Sommerpause ein Sonderinsolvenzrecht.

Schulze will nachhaltige Digitalisierung im EU-Ratsvorsitz voranbringen

Die Bundesregierung will die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu einem Schwerpunkt der deutschen EU-Ratspräsidentschaft machen. "Wir haben da wirklich die Chance, international zum Vorreiter für nachhaltige Digitalisierung zu werden", sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) in Berlin. Noch in diesem Jahr sollen die Mitgliedsstaaten eine erste Positionierung erstellen, um der EU-Kommission "ein ganz klares Mandat" zu erteilen.

DGB fordert gesetzliche Grundlage für Corona-Warn-App

Vor dem Start der Corona-Warn-App in der kommenden Woche werden die Forderungen nach einer gesetzlichen Grundlage lauter. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) sprach sich dafür aus, einen App-Zwang gesetzlich auszuschließen. "Arbeitgeber können auf die Idee kommen, die App als verpflichtendes Mittel der Gesundheitsprävention einsetzen zu wollen - einige haben dies bereits angekündigt", teilte der DGB dem Handelsblatt mit.

FDP-Politiker Kemmerich verliert Stadtratsmandat in Erfurt

Der frühere Thüringer Kurzzeitministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP) soll sein Stadtratsmandat in Erfurt abgeben. Das Verwaltungsgericht Weimar hob Kemmerichs Wahl mit einer am Donnerstag verkündeten Entscheidung auf. Die Richter gaben damit einer entsprechenden Anfechtungsklage einer Wählerinitiative statt.

Brüssel: Außengrenzöffnungen ab 1. Juli je nach Corona-Lage im Drittstaat

Die EU-Kommission hat sich für eine schrittweise Öffnung der EU-Außengrenzen ab dem 1. Juli in Abhängigkeit von der Corona-Lage im jeweiligen Drittstaat ausgesprochen. "Die Reisebeschränkungen sollten zunächst mit Ländern aufgehoben werden, deren epidemiologische Situation dem EU-Durchschnitt entspricht und in denen ausreichende Kapazitäten für den Umgang mit dem Virus vorhanden sind", erklärte die Brüsseler Behörde am Donnerstag. Dafür in Frage kommen demnach zuerst die Länder des westlichen Balkans.

EZB teilt bei täglichem Dollar-Tender 5 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem täglichen Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 5 Millionen US-Dollar an eine Bank zugeteilt. Am Vortag hatte eine Bank eine Summe von 47 Millionen Dollar nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 0,33 (zuvor: 0,33) Prozent.

EU-Behörde lässt erstmals reines Elektro-Flugzeug zu

In der Europäischen Union ist erstmals ein reines Elektro-Flugzeug zugelassen worden. Wie die EU-Behörde für Luftfahrtsicherheit (EASA) am Mittwoch mitteilte, handelte es sich dabei um die Zweisitzer-Maschine Velis Electro des slowenischen Herstellers Pipistrel Aircraft. Die binnen weniger als drei Jahren erfolgte Zertifizierung durch die EASA ist der wichtigste Schritt auf dem Weg zur Flugerlaubnis. Das Kleinflugzeug soll vor allem bei der Ausbildung von Piloten zum Einsatz kommen.

EuGH: Pharma-Unternehmen dürfen nur bestimmte Gratis-Proben an Apotheken abgeben

Pharmakonzerne dürfen nur noch in bestimmten Fällen kostenlose Arzneimittel-Proben an Apotheken verteilen. Wie der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Donnerstag in Luxemburg entschied, ist es Herstellern nach EU-Recht nicht erlaubt, Gratispackungen verschreibungspflichtiger Arzneien an Apotheken abzugeben. Gratismuster nicht verschreibungspflichtiger Arzneien dagegen dürfen die Unternehmen zur Verfügung zu stellen. (Az. C-786/18)

Türkisches Parlament verabschiedet umstrittenes Gesetz zu "Nachtwächtern"

Das türkische Parlament hat ein umstrittenes Gesetz verabschiedet, das Nachbarschaftspatrouillen mehr Macht geben soll. Mit dem am Mittwoch verabschiedeten Gesetz erhalten die sogenannten "Nachtwächter" fast die gleichen Rechte wie die Polizei. Sie werden nun ermächtigt, Schusswaffen zu tragen und dürfen Menschen anhalten und durchsuchen.

EY prognostiziert im 2. Quartal tiefrote Zahlen für globale Autobauer

Den weltgrößten Autokonzernen steht nach einem schwachen ersten Quartal ein tiefrotes zweites Quartal bevor. "Das 2. Quartal wird nach EY-Prognose noch sehr viel schlechter ausfallen - die meisten Autokonzerne werden rote Zahlen schreiben", schreibt die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst & Young (EY) in einer Studie zum Automarkt. Zudem rechnet EY damit, dass die aktuelle Krise die Konsolidierung der Branche beschleunigen wird, wozu auch ein Stellenabbau im großen Stil und Fabrikschließungen gehören werden.

Autoabsätze in China steigen auch im Mai

Die Erholung der chinesischen Autoabsätze hat sich im Mai fortgesetzt. Die Verkäufe stiegen auch dank massiver Rabatt- und Werbeaktionen um 14,5 Prozent. Die Zahl der verkaufen Autos betrug damit 2,19 Millionen, wie die Association of Automobile Manufacturers mitteilte.

Australiens Premier fordert Strafen für Teilnehmer von Anti-Rassismus-Demos

Australiens Premierminister Scott Morrison hat im Zusammenhang mit den Anti-Rassismus-Demonstrationen in seinem Land für Empörung gesorgt: Morrison forderte am Donnerstag Strafen für die Protest-Teilnehmer, weil sie mit den Versammlungen gegen die Corona-Beschränkungen verstießen. Zudem behauptete er, es habe in Australien niemals Sklaverei gegeben.

+++ Konjunkturdaten

*DJ Schweden Mai Verbraucherpreise PROGNOSE: -0,3% gg Vorjahr

*DJ Schweden Mai Verbraucherpreise unverändert gg Vorjahr

*DJ Schweden Mai Verbraucherpreise PROGNOSE: +0,4% gg Vormonat

*DJ Schweden Mai Verbraucherpreise +0,6% gg Vormonat

DJ Mexiko Industrieproduktion Apr -25,1% gg Vormonat

