Wien (www.fondscheck.de) - HANSAINVEST hat per Anfang zweites Quartal 2020 Stefan Klein die Leitung Sales & Relationship Management Financial Assets übertragen, berichten die Experten von "FONDS professionell".Andreas Hausladen, der die Abteilung zuvor verantwortet habe, sei mit Beginn des zweiten Quartals in die HANSAINVEST-Geschäftsführung berufen worden. Der gelernte Bankkaufmann und studierte Diplom-Betriebswirt Klein sei unter anderem von 2001 bis 2010 bei der Commerzbank Gruppe und bei Allianz Global Investors in verschiedenen verantwortlichen Positionen im Asset-Management tätig gewesen - zunächst mit Schwerpunkt Aktienfonds-Management und Aktien-Buy-Side-Analyse, später dann mit Fokus auf die Assetklassen Alternative Investments und Multi-Asset. ...

