DORTMUND (dpa-AFX) - Die Vertragsverhandlungen zwischen Roman Bürki und dem Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund stehen offenbar kurz vor dem Abschluss. "Wir befinden uns in guten Gesprächen", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc dem "Kicker" und den "Ruhr Nachrichten" (Donnerstag). Dem Vernehmen nach soll der 2021 auslaufende Vertrag mit dem 29 Jahre alten Stammtorhüter mindestens um zwei Jahre verlängert werden.



Die bereits im Januar aufgenommenen Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit waren zuletzt wegen angeblich unterschiedlicher Vorstellungen über die Vertragslaufzeit ins Stocken geraten. Zuletzt hatten englische Medien über einen Wechsel des Schweizers zum FC Chelsea spekuliert. Bürki war 2015 vom SC Freiburg zum Revierclub gewechselt.



Ein Verbleib von Achraf Hakimi gilt dagegen als unwahrscheinlich. Die zweijährige Leihvereinbarung zwischen der Borussia und Real Madrid läuft am Saisonende ab. "Die vertragliche Situation ist eindeutig, dass es nach der Leihe zu Real zurückkehrt. Aber natürlich haben wir Interesse, ihn weiter beim BVB spielen zu sehen. Aber es ist noch zu früh, dazu etwas Profundes sagen zu können", sagte Zorc.



Hakimi spielt beim Bundesliga-Zweiten eine starke Saison und hat in 42 Pflichtspielen bereits neun Tore erzielt sowie für zehn Vorlagen gesorgt. Favorisiert wird beim BVB offenbar eine weitere Ausleihe des schnellen Außenverteidiger aus Marokko./bue/DP/jha

