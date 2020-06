VW-Konzernchef Herbert Diess will nach Misshelligkeiten an der Konzernspitze nun den verärgerten Arbeitnehmern die Hand reichen. "Wir haben vor, insbesondere mit dem Betriebsrat noch mal uns enger abzustimmen", sagte Diess Videogespräch auf der Plattform LinkedIn. Volkswagen habe viel für die Arbeitnehmer erreicht im Umbruch der Branche, alle Standorte hätten zukunftsfähige Produkte. "Aber da bleibt natürlich auch eine gewisse Angst, auch Unsicherheit bei vielen in der Belegschaft", sagte Diess. ...

