BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Donnerstag Chinas Ministerpräsidenten Li Keqiang zu weiteren Schritten beim chinesischen Marktzugang gedrängt und die Bedeutung eines regelbasierten Welthandels betont.

Die beiden Regierungschefs sowie Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sprachen am Donnerstag in einer Videokonferenz. Darin kam die Zusammenarbeit bei der Bewältigung der Covid-19 Pandemie, wirtschaftliche Frage soweit der deutsch-chinesische Menschenrechtsdialog und die Situation in Hongkong zur Sprache, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert.

"Bundeskanzlerin Merkel unterstrich Deutschlands Interesse an regelbasiertem und freiem multilateralem Handel, an einer Stärkung der Welthandelsorganisation sowie an stabilen bilateralen Austauschbeziehungen", so Seibert. "Sie wies auf den Bedarf an weiteren Schritten bei Marktzugang, Reziprozität und der Gleichbehandlung ausländischer Unternehmen hin. Der Abschluss eines ambitionierten Investitionsabkommens zwischen der EU und China sei dabei ein wichtiges Element."

China ist einer der wichtigsten Handelspartner von Deutschland und der Europäischen Union (EU). Merkel hatte jüngst den für September in Leipzig geplanten EU-China Gipfel wegen der Corona-Pandemie verschoben. Dort sollte das Investitionsschutzabkommen beschlossen werden.

Ob Merkel das Vorgehen Chinas in der Sonderverwaltungszone Hongkong und das für dort geplante Sicherheitsgesetz, das chinakritische Äußerungen und Proteste unter Strafe stellt, direkt kritisiert hat, blieb in der Stellungnahme des Regierungssprechers offen. Deutsche Regierungsvertreter hatten Peking in den vergangenen Wochen vor einer Aushöhlung von Hongkongs Autonomie gewarnt.

In dem Gespräch zwischen Merkel, Li und Altmaier kamen neben der Corona-Krise und Menschenrechtsthemen auch öffentliche Aufträge sowie aktuelle Themen der Weltwirtschaft zur Sprache, so Seibert.

Dabei hätten Merkel und Li den Abschluss dreier Vereinbarungen zwischen deutschen und chinesischen Partnern gewürdigt, die vor Beginn der Videokonferenz unterzeichnet worden waren.

