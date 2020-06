Das norwegische Beratungsunternehmen hat wichtige Unternehmen, darunter Spezialisten für schwimmende Solarparks und Projektentwickler in einem Konsortium zusammengeführt. Ziel ist es, empfohlene Praktiken für das Geschäft mit schwimmenden Photovoltaik-Anlagen zu definieren. Unter den 14 Teilnehmern sind einige große Akteure in diesem Bereich, darunter Baywa re, EDF und Ciel & Terre.von pv magazine International Das in Norwegen ansässige Beratungsunternehmen DNV GL hat ein neues Konsortium gegründet, das Standards und empfohlene Praktiken für das Geschäft mit schwimmenden PV-Anlagen definieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...