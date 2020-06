Der EUR/JPY bleibt in der Defensive und er notiert in der Nähe der 121,00 - Eine Bewegung zum 200-Tage-SMA in die Mitte der 119,00 scheint wahrscheinlich - Der EUR/JPY korrigiert im bisherigen Wochenverlauf weiter nach unten und er nähert sich der Schlüsselunterstützung bei 121,00. In diesem umstrittenen Bereich ist das März Hoch zu finden. Von ...

