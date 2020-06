NEW YORK (dpa-AFX) - Der düstere Ausblick der US-Notenbank (Fed) samt der Enttäuschung über ausgebliebene weitere geldpolitische Maßnahmen hat die Wall Street am Donnerstag deutlich ins Minus gedrückt. Verunsichert waren Anleger auch wegen neuer Infektionszahlen in der Corona-Krise. In einigen südlichen Bundesstaaten, darunter Florida und Texas, stiegen die Neuinfektionen.



Der Leitindex Dow Jones Industrial weitete seine jüngsten Verluste aus und sackte um 3,12 Prozent auf 26 148,97 Punkte ab. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 2,57 Prozent auf 3108,14 Punkte nach unten.



Auch die zuletzt von Rekord zu Rekord eilenden, technologielastigen Nasdaq-Börsen legten wieder den Rückwärtsgang ein. So büßte der Nasdaq 100 1,36 Prozent auf 9956,65 Punkte ein./la/he



US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711

