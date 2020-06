(shareribs.com) New York 11.06.2020 - Der Cannabisproduzent Hexo Corp hat für das dritte Geschäftsquartal eine überraschend starke Entwicklung gemeldet. Zwar blieben die Verluste hoch, der Umsatz lag aber über den Erwartungen. Papiere von Hexo Corp klettern in New York vorbörslich deutlich. Das kanadische Unternehmen hat seine Zahlen für das dritte Geschäftsquartal vorgelegt. Diese fielen etwas besser ...

