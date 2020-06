Die Aktien von Tesla sind mal wieder des Wahnsinns, um es mal so übertrieben zu formulieren. Von Montag Abend an erlebte die Aktie einen Anstieg von 885 Dollar auf bis zu 1.027 Dollar gestern Abend. Heute fällt die Tesla-Aktie leicht zurück und pendelt um die runde Marke von 1.000 Dollar. Aber auch nur, weil der Gesamtmarkt heute stark nach unten korrigiert. Die reine Kaufgier ist hier wohl am Werk! Tesla ist an der Börse aktuell 184 Milliarden Dollar wert! Hallo, bitte schön? GM ist 39 Milliarden Dollar wert, Ford 25 Milliarden Dollar, Volkswagen 75 Milliarden Euro, und Daimler 41 Milliarden Euro. Alle vier zusammen haben derzeit einen Wert von gut 195 Milliarden Dollar. Wo ist da noch die gesunde Relation? Kann so viel Zukunft bei Tesla eingepreist sein, dass dieser Wert gerechtfertigt ist? Puhhhhhh, da braucht es wirklich viel Phantasie.

Jüngst gab es Berichte, dass Tesla-Chef Elon Musk eine Email an seine Mitarbeiter geschickt haben soll, in der dieser die Massenproduktion elektrisch betriebener Trucks konkret in Aussicht stellte. In der Tesla-Fertigung im US-Bundesstaat Nevada sollen demnach die Batterien und der Elektroantrieb für diese Fahrzeuge gefertigt werden. Schaut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...