FRANKFURT (dpa-AFX) - Die trüben Konjunkturprognosen der US-Notenbank haben am Donnerstag die Anleger am deutschen Aktienmarkt verschreckt. Nach einer gut zweiwöchigen Rally scheuten die Investoren inzwischen wieder das Risiko, schrieb Marktbeobachter Edward Moya vom Broker Oanda. Der Dax setzte seinen Korrekturmodus den dritten Tag infolge fort und rutschte kurz vor dem Schlussgong noch weiter ab unter die Marke von 12 000 Punkten. Er verabschiedete sich mit einem Abschlag von 4,47 Prozent bei 11 970,29 Punkten aus dem Handel.



Wegen des in einigen Bundesländern begangenen Feiertags Fronleichnam verlief der Handel zwar in ruhigen Bahnen, wobei Gewinnmitnahmen und schwache Nachfrage aber zu höheren Kursausschlägen geführt haben dürften. Zusätzlicher Verkaufsdruck kam im Verlauf von den US-Börsen, wo die düsteren Fed-Aussagen zur Konjunktur sowie die Sorge um eine zweite Corona-Welle ebenfalls für hohe Kursverluste sorgten.



Der MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte schloss mit einem Minus von 3,33 Prozent auf 25 514,79 Punkte./tav/he



DE0008469008, DE0008467416

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de