Die Hansestadt und dem dazugehörigen Bremerhaven sollen so zu "Solar Cities" werden. Die Photovoltaik-Pflicht umfasst auch öffentliche Gebäude. In einem zweiten Schritt soll die Vorschrift auf große Dachsanierungen bei Bestandsgebäuden ausgeweitet werden.In Bremen und Bremerhaven gilt künftig eine Pflicht für Photovoltaik-Anlagen auf Neubauten. Die Bremer Bürgerschaft hat am Donnerstag einen Dringlichkeitsantrag auf Initiative der Grünen, der Linken und der SPD beschlossen. Darin ist vorgesehen, dass die Vorschrift auch für öffentliche Gebäude wie Schulen oder Kitas gelten soll. Die Ausweitung ...

