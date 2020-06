Freiburg (ots) - Wenn die Krise vorbei ist - hoffentlich spätestens 2023 -, wird weniger geflogen werden und die Lufthansa wird ein kleineres Unternehmen sein. Damit ist klar: Es werden weniger Beschäftigte gebraucht. Nun müssen Wege gefunden werden, wie ein Abbau möglichst sozialverträglich gestaltet werden kann. Das ist ein schwieriges Unterfangen, das allen Beteiligten viel abverlangt. Das Fatale an der Situation: In der gesamten Luftfahrt-Branche wird es dramatische Einschnitte geben. Dass Billigflieger in dieser Situation schon wieder mit Dumping-Tickets locken, ist fatal und unverantwortlich. http://www.mehr.bz/khs164p



Pressekontakt:



Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de



Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/4621301

LUFTHANSA-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de