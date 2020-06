Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) begrüßt die von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) angekündigten Verschärfungen der Gesetze gegen Kindesmissbrauch in Teilbereichen. Das sei "ein gutes Signal", sagte Reul am Donnerstag der "Bild".



Es komme "natürlich auf das Kleingedruckte an, auf die Details". Wenn nach der Verschärfung aber Kinderpornografie nur dann stärker bestraft werden solle, wenn es gewerbsmäßig betrieben wird, "dann ist das interessant und nett, das hilft uns aber nicht", sagte der CDU-Politiker. Trotzdem sei heute ein Schritt in die richtige Richtung gemacht worden, "weil die Bundesjustizministerin das Problem anerkannt hat", so der NRW-Innenminister. Jetzt sei es an der Bundesregierung, schnell zu handeln.



"Je schneller, je besser".

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de